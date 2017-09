Gullspång: Älgolycka på riksväg 26

En älgolycka har inträffat på riksväg 26 norr om Gullspång nära gränsen mot Värmland. Enligt uppgifter ska en person ha fått glassplitter i ansiktet och räddningsenheter är på väg till platsen.

