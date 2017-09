Malmköping: Tre omkom i svår olycka

På eftermiddagen kolliderade en lastbil och en personbil på riksväg 55 mellan Malmköping och Strängnäs i närheten av Björndammen. Totalt var fem personer inblandade i olyckan. Enligt uppgifter ikväll ska tre av de drabbade ha omkommit vid händelsen.

