Strömstad: Lastbilsolycka på E6

En lastbilsolycka har inträffat vid 23.30-tiden på E6 i höjd med Dyne utanför Strömstad. Olyckan ska ha inträffat i norrgående fil och det är risk för begränsad framkomlighet. Räddningsenheter är på väg till platsen.

