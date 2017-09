Pajala: Singelolycka utanför Lovikka

En singelolycka inträfade i natt på länsväg 395 nära Lovikka nordväst om Pajala. Enligt de första uppgifterna ska fyra personer ha färdats i fordonet. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om eventuella personskador. Uppdatering 05:20 I bilen fanns fyra personer och två av dom fick följa med ambulansen till sjukhuset i Gällivare. Patrullen skriver en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott uppger polisen.

