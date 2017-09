Berg: Rökutveckling i trapphus

Räddningstjänsten larmades i natt till ett flerfamiljshus på Skogsgläntan i Hackås där man hade rökutveckling i ett trapphus. I nuläget okänt vad det är som brunnit, något har brunnit vid entren till lägenhetshuset, branden var släckt när polis anländer till platsen. Utrymmet där branden startade är avspärrad och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Inga personer har kommit till skada. Polisen kan i nuläget inte kommentera om det finns någon person misstänkt för brottet.

Both comments and pings are currently closed.