Malå: Eftersökta tjuvar gripna

Två misstänkta inbrottstjuvar greps kring Rentjärn Malå i natt. De två tjuvarna hade varit eftersökta av polisen under en tid. En patrull påträffade bilen som de färdades i kring Malå.

Polisen kunde gripa tjuvarna efter en insats med tre patruller inblandade. Gripandet gick lugnt till och de två gripna fördes till Skellefteå polisstation.

