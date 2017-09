Västerås: Singelolycka på Stora gatan

En singelolycka inträffade i natt på Stora gatan i Västerås. Bilen har har av okänd anledning kört av vägen och in i ett träd. Föraren hade precis lämnat platsen när räddningsenheter kom fram men påträffades ett 100-tal meter från platsen gående mot centrum. Mannen fick dock följa med ambulansen för kontroll på sjukhuset och misstänks nu för drograttfylleri, smitning från trafikolycksplats, samt ringa narkotikabrott.

