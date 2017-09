Linköping: Man misshandlad i Skäggetorp

Straxt före tio larmade ambulans och polis till Skäggetorp i Linköping där en man blivit utsatt för en misshandel. Mannen, som är i 40-årsåldern hade gått ut från sin bostad när några män plötsligt angrep honom och misshandlade honom med knytnävsslag. Den drabbade mannen togs omhand av ambulanspersonal men följde inte med ambulansen till sjukhus. Polisen har påbörjat en utredning om misshandel och spanat efter gärningspersonerna. Det finns ännu ingen misstänkt.

