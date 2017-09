Tjörn: Två omkom i olyckan

Uppdatering : De två personer, en man och en kvinna båda i 90-årsåldern som färdades i bilen som körde av vägen och ned i ett vattenfyllt dike på Tjörn avled båda i samband med olyckan. Polisen har eftersökt anhöriga utan resultat.

