Falun: Militärklädd man kontrollerades

Efter information om att en militärklädd man ska ha gått mot bostadsområdet i Norslund bärande på vad som verkade vara ett riktigt vapen inleddes spaningar i området. Boende som sett många polisbilar i området har hört av sig och varit oroliga. Den militärklädde mannen har lokaliserats och identifierats. Det finns ingen misstanke om brott eller anledning till oro.

Both comments and pings are currently closed.