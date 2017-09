Jönköping: Man utsatt för misshandel

Polis kallades ikväll till Kungsgatan i Huskvarna där det ska ha skett en misshandel utomhus. En man i 65-årsåldern ska ha blivit slagen i ansiktet och blöder. Gärningsmannen har springit från platsen. Den skadade personen har tagits omhand av ambulans och fått vård. Flera polispatruller har sökt efter gärningsmannen i området.

Polis har påbörjat en utredning gällande misshandel. Man har pratat med den drabbade mannen och med vittnen till händelsen, samt genomfört en platsundersökning där misshandeln inträffat. I nuläget finns ingen misstänkt eller gripen för misshandeln.

