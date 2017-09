Gotland: Singelolycka utanför Klintehamn

En singelolycka har inträffat på länsväg 141 straxt söder om Klintehamn. Det är ännu oklart hur många som färdats i fordonet eller om någon har skadats. Ambulans och räddningstjänsten är på väg till platsen.

Both comments and pings are currently closed.