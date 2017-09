Hylte: Man knivhuggen till döds

Polis larmades i natt till en lägenhet i Rydöbruk med anledning av ett bråk mellan flera personer. Två män bryter sig in i en lägenhet där det befinner sig två män och en kvinna. De båda männen går till attack med kniv mot de två männen som befinner sig i lägenheten. En av dessa blir lindrigt skadad och flyr från platsen. Den andre kvarvarande mannen blir knivhuggen och körs till sjukhus där han senare avlider på grund av skadorna. Innan de två gärningsmännen försvinner från lägenheten hotas kvinnan.

De två gärningsmännen grips av polis i närområdet och kommer att delges misstanke gällande mord, mordförsök och övergrepp i rättsak. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning.

