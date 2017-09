Skellefteå: Grovt våldsbrott

Ett grovt våldsbrott anmäldes under tidig morgon till polisen. Inblandade är två personer som känner varandra sedan tidigare. En misstänkt gärningsman kunde gripas vid 9-tiden på morgonen. Misstänkt brottsplats är avspärrad och polisens tekniker kommer under dagen att genomföra en brottsplatsundersökning. Förhör och andra initiala utredningsåtgärder pågår. Polisens förundersökningsledare vill i detta tidiga skede inte lämna några ytterligare uppgifter.

