Borlänge: Trafikolycka på riksväg 70

En trafikolycka har inträffat på riksväg 70 utanför Borlänge i riktning mot Amsberg. En glassbil och en personbil ska ha kolliderat. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska ett av fordonen kört in i det framförvarande. Samtliga som har färdats i bilarna ska själva ha kunnat ta sig ur och det är ännu oklart om de behöver föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.