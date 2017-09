Sundsvall: Försvunnen person



Polisen söker en man i 80-årsåldern som varit försvunnen från Sundsvalls sjukhus sedan lunchtid. Mannen är cirka 175 cm lång, har ljust tunt hår och normal kroppsbyggnad. Mannen var vid försvinnandet klädd i mörkblå jeans, blå skjorta och ljusbruna skor. Han går stappligt och klarar ej att gå långa sträckor. Han bär ett så kallat patientarmband. Mannen sågs senast i lunchmatsalen på sjukhuset. Han är ej hemmahörande i Sundsvall. Har du sett någon som kan vara Rolf – ring polisen på tfn 114 14. Har du honom inom synhåll, håll kontakten och ring polisen via 112. Anhöriga har godkänt att bilden publiceras i media.

