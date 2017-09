Ystad: Rån mot kiosk

Polis kallades ikväll till en kiosk på Stora Norregatan i Ystad med anledning av ett rån. Tre maskerade gärningspersoner har rånat kiosken med hjälp av kniv. Enligt uppgift har de lämnat till fots i riktning mot centrum efter rånet. Man kom över kontanter. Polisen är på plats och pratar med personal och vittnen. Samtidigt letar polisen efter gärningspersonerna. Polisen är intresserad av att komma i kontakt med de som har sett eller hört något i samband med rånet. Det går bra att ringa polisen på 114 14.

