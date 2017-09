Uppsala: Räddningstjänst attackerades

Vid 23:30-tiden på onsdagskvällen larmades polis och räddningstjänsten till Bandstolsvägen i Uppsala med anledning av en fordonsbrand. Efter att räddningtjänsten släckt branden möttes de av sju-åtta ungdomar som kastade glasflaskor mot dem. Flertalet polispatruller beordrades till platsen. Totalt ska tre fordon ha börjat brinna på olika platser som misstänks vara anlagda. Ingen är misstänkt för brotten skriver polisen.

Both comments and pings are currently closed.