Varberg: Två gripna för inbrott

Vittnen såg i natt hur två män är inne på en byggarbetsplats i Tvååker vid Fastarpsvägen. De två som troligen är män bär på material från platsen. Troligen till en bil som finns vid närliggande p-plats. Polis åker till platsen och då man anländer så springer männen från platsen. Polisen kan springa ikapp de båda misstänkta och gripa båda på bar gärning.

Both comments and pings are currently closed.