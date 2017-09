Svenljunga: Man gripen för olaga hot

Polis larmas i natt till Ällebäckstorp där det enligt uppgift från platsen fanns en man som hotat omgivningen med både yxa och vapen. Mannen ska även slagit sönder inredning i bostaden. Det uppgavs vara tre personer i bostaden förutom den misstänkte. Den misstänkte hotade att döda de som är kvar i bostaden, en person hade lyckats fly och larmat polis.

Polisen inleder en insats på platsen och kan snart gripa den misstänkte. Polisen finner även ett vapenliknande föremål, en kopia av ett vapen. Den gripne misstänks för olaga hot, skadegörelse samt misshandel av den av de involverade på platsen.

Both comments and pings are currently closed.