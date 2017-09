Sävsjö: Rök i lokal

I natt fick räddningstjänsten larm om brand i byggnad i Hjälmseryd, i södra delen av Sävsjö kommun. När räddningstjänsten kom fram var det rökdimma i lokalen men ingen synlig brand. Orsaken till röken visade sig vara varmgång i en glassmaskin. Glassmaskinen bars ut ur lokalen och röken ventilerades ut. Ingen har kommit till skada på grund av branden.

Both comments and pings are currently closed.