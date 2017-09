Gullspång: Singelolycka utanför Hova

En lastbilsolycka inträffade i natt på E20 straxt norr om Hova. Olyckan ska ha inträffat i norrgående körfält och har medfört begränsad framkomlighet. Det har inte framkommit om någon person kom till skada vid olyckan.

Both comments and pings are currently closed.