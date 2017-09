Söderköping: Singelolycka på E22

En singelolycka har inträffat på E22 nära avfarten till Fyllingarum söder om Söderköping. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen. Uppdatering: Enligt uppgifter ska det inte vara en singelolycka utan en personbil som fått motorhaveri och körts ned i diket något för att inte hindra trafiken.

