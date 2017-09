Linköping: Brand i Rydshallen

Räddningstjänsten är på plats vid Rydshallen på Björnkärrsgatan i Linköping där det ska börjat brinna i en bastu. Enligt uppgifter ska man försökt släcka branden med en brandsläckare på plats. Ingen person ska finnas kvar i bastun.

Both comments and pings are currently closed.