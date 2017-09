Tjörn: Regnväder drabbade Tjörn och Skärhamn



Ett lokalt oväder har dragit in över Bohuslän och värst drabbat är Tjörn och Skärhamn. Räddningstjänsten är nedringda. Vatten tränger in i hus och bilar står i vatten och måste bärgas.

Text & Foto: Mikael Berglund / Nyhetersto

