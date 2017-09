Malmö: Rån mot butik

Polis kallades ikväll till en butik på Rådmansgatan i Malmö med anledning av ett rån. En ensam maskerad gärningsman har varit inne i butiken och hotat med någon form av vapen. Det är i nuläget okänt om gärningsmannen kom över något byte. Mannen som enligt uppgift var helt svartklädd har lämnat platsen. Ingen person ska vara skadad i samband med händelsen.

