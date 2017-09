Norrköping: Bilförare vägrade stanna

Vid 01-tiden skulle en polispatrull kontrollera ett fordon i Norrköping. Föraren vägrade stanna vilket ledde till att polispatrullen körde på bilen för att få den att stanna. I bilen färdades tre män födda i slutet på 1990-talet. De greps alla tre misstänkta för förberedelse till stöld uppger polisen.

