Lomma: Misstänkt farligt föremål

I samband med en fordonskontroll av en personbil på väg 103 utanför Lomma anträffades föremål som kan bedömas som explosivt straxt före tre. Polisens nationella bombskydd tillkallades och har påbörjat undersökningen av fordonet. I samband med detta har polisen gjort bedömning att göra en större avspärrning som kommer påverka trafiken både på väg 103 samt E6 både norrgående och södergående i höjd med Lomma trafikplats. Trafikverket är informerad och samverkar med polisen. Även räddningstjänst och ambulans finns på plats i förebyggande syfte. I nuläget är en person frihetsberövad.

Both comments and pings are currently closed.