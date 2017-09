Götene: Sopbil välte på E20

En sopbil välte på morgonen på E20 i höjd med Rasta utanför Götene. Om någon person kom till skada vid händelsen är ännu oklart. Trafikverket gick vid 07.30-tiden ut med att det var begränsad framkomlighet på platsen.

