Umeå: Björn ska avlivas

Den björn som synts till i närheten av Villanäs utanför Umeå och bland annat rotat i soptunnor skall avlivas. Länsstyrelsen har nu lämnat över frågan till polisen. Om någon ser den aktuella björnen är polisen intresserad av att allmänheten hör av sig till polisen på 114 14.

