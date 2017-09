Norrköping: Arbetslösa skapar renare stad

Med stöd av statliga medel för de så kallade ”Extratjänsterna” satsar nu Norrköpings kommun stort på att skapa arbete för de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist såg ljust på arbetsmarknadsläget i Norrköping och kunde, vid en pressträff idag, berätta att hittills i år så har antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen varit rekordstort – drygt 18 000 personer. De senare åren ökar också antalet arbetsställen tydligt.

Arbetslösheten är dock fortfarande stor och det är väldigt många som står långt från arbetsmarknaden. Pernilla Thott Ljung som är chef för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret som också ansvarar för försörjningsstöd (socialbidrag) berättar att av de som har försörjningsstöd så är närmare 60% arbetsföra men får stöd på grund av arbetslöshet. De flesta som är arbetslösa vill arbeta och nu tar Norrköping tag i detta och möjliggör att cirka 250 personer ska beredas en extratjänst under 2017. Många av dessa extratjänster är placerade inom Vård och omsorg där de förstärker på t ex äldreboenden. Också inom grundskolan är många tjänster placerade.

Mer än hälften av de som får ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun är arbetslösa och vill arbeta. Norrköpings kommun har tagit ett ansvar som arbetsgivare och möjliggjort för 250 personer under 2017 att få en extratjänst inom kommunen. Extratjänsterna är till för de som står längst från arbetsmarknaden och det är långtidsarbetslösa men också nyanlända. Lars Stjernkvist menar att en tillfällig anställning gör att man närmar sig arbetsmarknaden. Tekniska kontoret utökar med 80 extratjänster och flertalet kommer att arbeta inom enheten Natur & Bygg som utökar sin enhet med 70 personer samtidigt som de får nya uppdrag. Kommunalrådet Karin Jonsson, ordförande i Tekniska nämnden, berättar att extratjänsterna på Natur & Bygg består av enklare arbetsuppgifter som tömning av papperskorgar, underhåll av parkbänkar och lekmaterial men även tillsyn av grillplatser, staket och väderskydd vid hållplatser. Det kan också vara städning och röjning av områden som inte sköts idag! För att handleda arbetstagarna, berättar tekniske direktören vid Tekniska kontoret, att man anställt 15 personer för arbetsledning av de sex arbetslag som kommer att sättas upp. Arbetslagen blir om sex personer med en lagförman och varje arbetslag har ett avgränsat geografiskt område att sköta. Extratjänsterna kommer successivt att tillsättas under hösten. – Det här är ett unikt tillfälle att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att få jobb samtidigt som de bidrar till ett renare, snyggare och tryggare Norrköping, säger Karin Jonsson (C).

Text & foto: Sven Åke Molund

