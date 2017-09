Mora: Singelolycka på Tursistvägen

En personbil har kört av vägen och in i en byggnad på Turistvägen i Bergkarlås norr om Mora. Föraren som ska ha färdats ensam i fordonet ska vara uppe och ur fordonet. Om någon har skadats vid händelsen är ännu oklart.

