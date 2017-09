Svenljunga: Trafikolycka på väg 154

En trafikolycka mellan en A-traktor och en personbil inträffade straxt före ett på länsväg 154 söder om Svenljunga. Tre personer ska ha varit inblandade i olyckan och en av dessa uppges ha skadats och togs omhand av ambulanspersonalen på plats.

Both comments and pings are currently closed.