Eslöv: Brand i loge

Räddningstjänsten fick i natt rycka ut till Björkeröd väster om Råröd där det ska börjat brinna i en loge. Enligt uppgifter ska det ha funnits en del maskiner i byggnaden och även en oljetank. Uppdatering: Enligt uppgifter ska det brinna kraftigt i byggnaden och man har även begärt förstärkning till platsen. Man har börjat kyla ner en intilliggande byggnad där det finns djur inne.

