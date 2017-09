Eskilstuna: Man skjuten i benet

En man född 92 blev sent på fredagskvällen skjuten i benet. Händelsen inträffade i stadsdelen Skiftinge, Eskilstuna. Målsägaren är förd med ambulans till sjukhus. Ingen gärningsman är gripen. Platsen spärrades av för teknisk undersökning.

