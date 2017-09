Mariestad: Blixtnedslag i radhus var falsklarm

Räddningstjänsten larmades vid 01.30-tiden till ett radhus på Vårlöksgatan i Lyrestad utanför Mariestad där blixten ska ha slagit ned och i samband med detta ska det börjat brinna i taket. När räddningsenheter kom på plats kunde man varken finna någon rök eller eld och med all sannolikhet rör det sig om ett falsklarm.

