Norrköping; NADA-duo samlar sina vänner



Vi har vid några tillfällen mött framför allt Natalie Andersson i olika teaterroller men också i musikalsammanhang som i Sound of Music där också David Kronström spelade med som barnen Trapp! Nathalie har sjungit och utbildat sig på West End Kids i London och Daniel, som är från Ydre, utbildar sig på Södra Latin i Stockholm. De båda har bildat bandet NADA DUO där NA står för Nathalie och DA för David. David har nu hunnit bli 17 år medan Nathalie är ett år yngre! Imponerande klass på deras prestationer. För cirka ett år sedan började man i kretsen av den nöjesengagerade familjen Andersson fundera på ett program med främst Musikalmusik där duon skulle utökas med några av deras vänner.

Nu i helgen var det dags för att visa resultatet och man hade valt att ha två konserter på Grand Elite Hotel i Norrköping. Vi besökte den första i en välfylld Bråvikssal där publiken placerats vid bord i mindre grupper. Det visade sig att vännerna var många för på scenen blev det hela 14 ungdomar som tog plats varav fiol, klarinett, trummor, gitarr och bas fanns i bakgrunden som orkester utöver Davids pianospel. David lämnade också pianopallen för att presentera programmet och för att någon gång dirigera sångarna i körsång. Ungdomarna kommer från många olika orter men har alla musikintresset gemensamt och många av dom studerar musik i Stockholm. De gjorde en väldigt bra konsert tillsammans!

Programmet som bjöd på ett urval sånger ur olika musikaler uppskattades varmt av publiken. Man blir glad över att många ungdomar idag vågar satsa på en framtid inom musik, musikal och teatergenren. Bland numren kan nämnas ”Lämna inga dörrar på glänt”, ”Goodmorning Baltimore”, ”On my way”, ”Who I’d Be” och ”Revolting children”.

Konserten ges också under lördagen den 16 sept.



Text & foto: Sven Åke Molund

