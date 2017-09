Norrköping: Bil körde av vägen

En personbil körde i kväll av vägen vid avfarten mot Klockartorpet i södergående riktning. Fordonet hamnade i diket där det blev stopp då fordonet körde in i ett träd. Ambulans och flera ambulanser kallades till platsen men samtliga som hade färdats i fordonet ska ha klarat sig utan skador.

