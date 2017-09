Malmö: Person skjuten i Rosengård

Polis beordras ikväll till Ramels väg i Rosengård, Malmö med anledning av att en person ska ha blivit skottskadad. Personen är förd till sjukhus och skadeläget är för närvarande oklart. Polisen har spärrat av ett område vid Ramels väg för teknisk undersökning.

