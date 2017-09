Fagersta: Kraftig brand på bilklubb

Polis och räddningstjänst larmades sent på lördagskvällen till Aspvägen i Fagersta då en lokal tillhörandes en bilklubb av okänd anledning börjat brinna. I nuläget är lokalen i princip helt nedbrunnen. Polispatrullerna på plats håller på att upprätta avspärrningar kring brandplatsen och allmänheten ombeds att respektera denna. Uppdatering kl 01:30 En anmälan gällande grov mordbrand kommer att upprättas. Brottsplatsen är avspärrad. Räddningstjänsten kommer att hålla på med släckningsarbetet ca 12 h framöver.

