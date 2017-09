Västerås: Sju gripna för mordförsök

En man i 30-årsåldern blev under lördagskvällen attackerad med ett tillhygge i en lägenhet på Kopparbergsvägen i Västerås. När polis kom till platsen greps sju medelålders män som på olika sätt bedömdes vara inblandade i brottet. Målsägaren fördes med ambulans till sjukhus med allvarliga skador, dock inte livshotande. Två lägenheter har spärrats av för teknisk undersökning. De gripna männen kommer under morgonen att förhöras och delges misstanke gällande försök till mord. En åklagare kommer sedan få besluta om männen skall anhållas eller släppas på fri fot.

