Österåker: Helikopterolycka

En helikopter har störtat i Drängsjön norr om Åkersberga. Enligt uppgifter ska helikopter ha hamnat upp och ned en bit från land. Två personer ska ha färdats i fordonet och räddningstjänst samt även en räddningshelikopter är just nu på plats.

Both comments and pings are currently closed.