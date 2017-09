Ulricehamn: Trafikolycka på riksväg 40

Räddningstjänst och ambulans larmades på eftermiddagen till riksväg 40 utanför Ulricehamn där det inträffat en trafikolycka mellan två fordon. Enligt uppgifter ska en person förts i ambulans till sjukhus.

