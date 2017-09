Norrköping: Brand på Ektorpsskolan

En brand utbröt på eftermiddagen på Ektorpsskolan i Norrköping. När räddningstjänsten kom på plats brann det i fasaden på skolbyggnaden. Vad som orsakat branden är ännu oklart men den ska ha kunnat begränsas till enbart fasaden uppger polisen.

