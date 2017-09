Norrköping: Mindre brandtillbud utanför Vilbergsskolan

Räddningstjänsten larmades ikväll till Vilbergsskolan där något ska ha börjat brinna. Vid framkomsten visade det sig att någon eldat papper utanför en entré på baksidan av skolan. Branden hade dock självslocknat och räddningstjänsten behövde inte ingripa.

