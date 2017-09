Varberg: Personbil kolliderade med två älgar

En personbil kolliderade ikväll med två älgar på länsväg 153 mellan E6 och Klastorp utanför Varberg. Det är ännu oklart hur det gick för de som färdades i fordonet men både ambulans och räddningstjänst kallades till platsen.

