Norrköping: Inga inställda lektioner på grund av branden

Uppdatering: Fastighetsförvaltaren bedömer att det går att bedriva undervisning på Ektorpsskolan under måndagen. Saneringsarbete kommer att genomföras under natten. En sista kontroll kommer att göras tidigt på måndag morgonen. Elever och föräldrar uppmanas att hålla sig uppdaterade via kommunens webbsida, Ektorpsskolans Facebooksida samt klassernas Facebook-grupper. Branden var begränsad till fasaden och kunde släckas på en timme. Inga personskador har rapporterats uppger kommunen på sin hemsida.

