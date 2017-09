Norrköping: Man knivhuggen i ryggen

En man i 25-årsåldern blev straxt före åtta på söndagskvällen knivhuggen i ryggen i Klockartorpet. Polis samt två ambulanser skickades till platsen. Den knivskadade ska ha varit vaken och talbar när utryckningsfordonen kom på plats. Ingen person ska ha frihetsberövats.

