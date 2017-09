Halmstad: Trafikolycka på E6

En trafikolycka har inträffat på E6 nära Laxvik söder om Halmstad. Enligt uppgifter ska ett av fordonen ha en hästtransport och hästen ska ha farit ur transporten vid olyckan. Räddningsenheter är just nu på plats och Trafikverket uppger att det råder begränsad framkomlighet.

