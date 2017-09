Strömsund: Jägare sköt björn i självförsvar

Kl 11:31 anmäls det till polisens ledningscentral att en jägare, hundförare, blivit anfallen av en björn och tvingats skjuta den för att freda sig själv. Hundföraren är inte skadad. Polisen är nu på eftermiddagen på platsen för händelsen och dokumenterar med foton, skisser och förhör. Björnen kommer att tas omhand av polisen. Det finns inga fler uppgifter om händelsen ännu och således inget besked om skytten misstänks för något brott.

Both comments and pings are currently closed.